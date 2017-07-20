Финансовые рынки РБ

К началу следующей недели евро на белорусском валютном рынке может вернуться на отметку 2,2520 рубля. Такой прогноз сделал финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел») Михаил Грачев.

Он напомнил, что Европейский Центробанк 20 июля оставил процентную ставку без изменений (текущая ставка ЕЦБ составляет 0,00%) и подтвердил в экономическом прогнозе продолжение политики количественного смягчения.

«ЕЦБ ежемесячно выкупает облигации стран Еврозоны на сумму 60 миллиардов евро. В настоящее время количественное смягчение официально действует до декабря 2017 года. На пресс-конференции 20 июля председатель ЕЦБ Марио Драги заявил, что Европейский Центробанк не исключает продолжение количественного смягчения и далее для достижения целевого уровня инфляции в 2,00%. Текущая инфляция в Евросоюзе в годовом исчислении составляет 1,62%. Одним из факторов, влияющих на низкую инфляцию в зоне евро, Драги назвал низкие цены на топливо», – сказал М. Грачев.

Он отметил, что низкий уровень инфляции, как считают европейские экономические власти, тормозит рост экономики Евросоюза и не позволяет Европейскому Центробанку начать повышение процентной ставки.

«Другие крупнейшие банки мира, например ФРС США, Банк Канады и Банк Англии постепенно повышают процентную ставку. Финансовые рынки уверены, что рано или поздно ЕЦБ также будет вынужден пойти на эти шаги, в противном случае, возникнет разрыв, и деньги из Еврозоны устремятся в более доходные экономики. В то же время Драги отметил намечающийся рост мировой экономики, но пока слабый рост связал с медленным продвижением реформ. Драги высказал надежду на то, что рост мировой экономики поддержит экспортный потенциал Евросоюза. В то же время, чрезмерное укрепление евро совсем ни к чему европейским экспортерам», – пояснил М. Грачев.

Эксперт отметил, что пара EUR/USD подорожала в ходе пресс-конференции Драги на 85 п.п., поднявшись до отметки 1,1567 с минимума недели 1,1478.

«Высока вероятность, что по итогам заседания ЕЦБ и принятых решений евро начнет расти на белорусском валютном рынке и к началу следующей недели вернется на отметку EUR/BYN 2,2520», – предположил М. Грачев.