ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 21 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

14:58 20.07.2017 Национальный банк Республики Беларусь установил с 21 июля 2017 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 1,9465 белорусского рубля, 1 евро – 2,2393 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,2928 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 7,5111 белорусского рубля.