ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 20 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

14:53 19.07.2017 Национальный банк Республики Беларусь установил с 20 июля 2017 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 1,9493 белорусского рубля, 1 евро – 2,2468 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,2921 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 7,5103 белорусского рубля.