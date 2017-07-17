ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 18 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

14:53 17.07.2017 Национальный банк Республики Беларусь установил с 18 июля 2017 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 1,9513 белорусского рубля, 1 евро – 2,2331 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,3025 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 7,5195 белорусского рубля.