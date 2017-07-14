ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 15 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

14:50 14.07.2017 Национальный банк Республики Беларусь установил с 15 июля 2017 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 1,9645 белорусского рубля, 1 евро – 2,2418 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,2868 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 7,5532 белорусского рубля.