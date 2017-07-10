Финансовые рынки РБ

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РИСКИ ДАЛЬНЕЙШЕГО ОСЛАБЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ВАЛЮТЫ, А ВСЛЕД ЗА НЕЙ И БЕЛОРУССКОЙ, ПО-ПРЕЖНЕМУ СОХРАНЯЮТСЯ – ЭКСПЕРТ
11:23 11.07.2017

Баррель нефти Brent утром 10 июля торговался на отметке 46,8 доллара. Это на 4% меньше, чем неделю назад.

По словам финансового консультанта TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел») Жанны Кулаковой, главным фактором давления на нефть по-прежнему остается сланцевая отрасль США.

«Добыча нефти в Штатах растет, что увеличивает риски роста избыточного предложения нефти на мировом рынке. До этого на протяжении недели с 26 июня по 3 июля нефть дорожала, поскольку статистические данные демонстрировали снижение добычи нефти в США и сокращение числа буровых установок, но последние отчеты показали, что это было временным явлением. В конце прошлой недели Управление энергетической информации сообщило, что суточные объемы нефти полностью восстановились после краткосрочного падения, а компания Baker Hughes констатировала, что рост числа буровых установок продолжился. В итоге этот рост наблюдается уже на протяжении 23-х из 24-х последних недель. По состоянию на 14 июня в США действовало 763 буровых установки – это в 2,1 раза больше, чем годом ранее», – пояснила Ж. Кулакова.

Эксперт предположила, что это может негативно повлиять на валютный рынок, но переоценивать значимость этого фактора не стоит.

«Нефть временно утратила статус главного драйвера для российского рубля. Сейчас гораздо важнее спрос иностранных инвесторов на российские активы. Судя по динамике российской валюты, отток иностранного капитала с российского рынка продолжается, так что российский рубль, скорее всего, слабел бы даже на фоне растущей нефти. Поскольку в данной ситуации речь идет в первую очередь о спекулятивном капитале, очень важным для рубля становится геополитический фактор. Итоги саммита G20 получились неоднозначными: с одной стороны, прослеживается позитивный посыл по итогам встречи Трампа и Путина, с другой – сохранилась неопределенность в части антироссийских санкций. Нельзя сказать, что саммит обнажил новые проблемы, способные ослабить рубль, но и предпосылок для его роста тоже не создал. Так что риски дальнейшего ослабления российской валюты, а вслед за ней и белорусской, по-прежнему сохраняются», – сказала Ж. Кулакова.
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