ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 11 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

14:56 10.07.2017 Национальный банк Республики Беларусь установил с 11 июля 2017 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 1,9734 белорусского рубля, 1 евро – 2,2504 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,2719 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 7,5900 белорусского рубля.