ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 7 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

15:07 06.07.2017 Национальный банк Республики Беларусь установил с 7 июля 2017 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 1,9714 белорусского рубля, 1 евро – 2,2376 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,2745 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 7,5590 белорусского рубля.