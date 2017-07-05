Финансовые рынки РБ

По итогам валютных торгов 5 июля курс доллара в Беларуси достиг отметки 1,9557, вернувшись к максимумам января 2017 года. Курс евро при этом составил 2,2213, что является максимумом с августа 2016 года.

По словам финансового консультанта TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел») Жанны Кулаковой, белорусский рубль по-прежнему следует за валютным рынком России.

«За последнюю неделю национальная валюта упала к корзине на 1%, примерно такие же темпы ослабления демонстрирует и российский рубль. Если сравнить текущую ситуацию с тенденциями, имевшими место несколько недель назад, можно заметить отличие: теперь регулятор не сглаживает колебания стоимости корзины валюты через укрепление белорусского рубля к российскому, а позволяет «зайчику» падать вслед за валютой соседей. Вероятно, это знак внимания экспортерам: чем слабее будет белорусский рубль к российскому – тем выше будет спрос на белорусские товары в России», – сказала Ж. Кулакова.

Она отметила, что нефтяной фактор сейчас отошел на второй план, рубль падает даже на фоне роста нефтяных цен.

«Нынешняя негативная динамика российского валютного рынка обусловлена в первую очередь оттоком иностранного капитала из облигаций федерального займа. Постепенное ослабление российского рубля вполне может продолжиться, а вслед за ним будет падать и белорусский рубль. Однако для резкого обвала предпосылок не видно. Думаю, в худшем случае рубль может упасть на 5-7% от текущих значений в ближайшие месяцы», – пояснила эксперт.

Она подчеркнула, что внутреннего давления на белорусский рубль сейчас не происходит, и даже такой фактор риска как высокие платежи по валютному госдолгу в ближайшее время нам не страшны: в этом году правительство уже взяло в долг с помощью разных инструментов порядка 2,4 млрд долларов, и еще 700 млн скоро перечислит Россия.

«Добавим к этому профицит валюты на внутреннем рынке в размере более миллиарда долларов за январь-май и увидим, что валюты достаточно и для погашения госдолга в 2017 году, и для пополнения ЗВР. Единственным фактором риска для рубля на ближайшее время остается внешний риск», – сказала Ж. Кулакова.