ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 6 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

14:31 05.07.2017 Национальный банк Республики Беларусь установил с 6 июля 2017 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 1,9557 белорусского рубля, 1 евро – 2,2213 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,2813 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 7,4945 белорусского рубля.