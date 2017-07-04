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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ МИНФИН РЕАЛИЗОВАЛ НА ВНУТРЕННЕМ ФИНРЫНКЕ ИНВАЛЮТНЫХ ГДО НА СУММУ 351,9 МЛН ДОЛЛАРОВ США И 51,0 МЛН ЕВРО
09:42 05.07.2017
С 1 января по 30 июня 2017 г. на внутреннем финансовом рынке реализовано государственных долгосрочных облигаций Республики Беларусь, номинированных в иностранной валюте, на сумму 351,9 млн долларов США и 51,0 млн евро.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, в том числе в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» реализовано инвалютных ГДО на сумму 250,0 млн долларов США и 50,0 млн евро.
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