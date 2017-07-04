ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 5 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

14:47 04.07.2017 Национальный банк Республики Беларусь установил с 5 июля 2017 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 1,9442 белорусского рубля, 1 евро – 2,2071 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,2812 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 7,4676 белорусского рубля.