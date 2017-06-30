ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 1 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

15:17 30.06.2017 Национальный банк Республики Беларусь установил с 1 июля 2017 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 1,9413 белорусского рубля, 1 евро – 2,2143 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,2705 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 7,4436 белорусского рубля.