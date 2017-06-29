ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 30 ИЮНЯ 2017 ГОДА

15:17 29.06.2017 Национальный банк Республики Беларусь установил с 30 июня 2017 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 1,9336 белорусского рубля, 1 евро – 2,2088 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,2737 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 7,4084 белорусского рубля.