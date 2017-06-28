ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
28.06.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


РЕЗКИЙ ВЗЛЕТ ЕВРО НА БВФБ ОБУСЛОВЛЕН ДИНАМИКОЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ ВАЛЮТЫ НА МЕЖДУНАРОДНОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ – ЭКСПЕРТ
16:58 28.06.2017

В ходе торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 28 июня курс евро прибавлял 4,48 копейки, или больше 2%. Доллар при этом рос на 0,87 копейки, или на 0,45%, а российский рубль дешевел на 1,96 копейки, или на 0,6%.

По словам финансового консультанта TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел») Жанны Кулаковой, тенденция к росту курсов доллара и евро и снижению курса российского рубля вновь объясняется динамикой валютного рынка России.

«Российский рубль снова начал слабеть. А тот факт, что это происходит на фоне растущей нефти, подтверждает, что ключевым фактором для российского рубля сейчас является спрос иностранных инвесторов на российские активы, в частности на облигации федерального займа. Судя по всему, отток иностранного капитала возобновился, потому и рубль слабеет. Можно сказать, что эти колебания носят спекулятивный характер», – сказала Ж. Кулакова.

Она отметила, что резкий взлет евро обусловлен динамикой европейской валюты на международном валютном рынке.

«Изменения между соотношением доллара и евро на мировой арене всегда проецируются и на белорусский рынок. Сегодня евро резко вырос к большинству мировых валют после того, как глава ЕЦБ Марио Драги намекнул, что скоро может начать сворачивать программу количественного смягчения экономики. Уже несколько лет ЕЦБ осуществляет масштабную эмиссию для того, чтобы разогнать инфляцию и заставить экономику расти. При этом основная процентная ставка европейского регулятора равна нулю, а депозитная и вовсе является отрицательной. Эти факторы привели к тому, что евро за последние несколько лет упал к доллару практически на треть. Однако их негативное влияние уже исчерпано, цели ЕЦБ фактически достигнуты и в кулуарах уже несколько месяцев говорят о том, что эмиссию вскоре остановят, а ставки начнут повышать. Такой сценарий действительно выглядит очень вероятным, и я думаю, что в ближайший год-полтора мы увидим достаточно длительный период роста европейской валюты. По сути, он начался уже в этом году: с января евро вырос к доллару примерно на 9%. К слову, происходит не только рост евро, но и падение доллара на фоне политической неопределенности и ряда экономических факторов», – пояснила Ж. Кулакова.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 29.06.2017
валюта курс
EUR 2.1987
USD 1.9343
RUB 3.2485
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.06.2017
валюта курс +/-
EUR 2.1987 +0.0448
USD 1.9343 +0.0094
RUB 3.2485 -0.0186
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.06.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.1930 2.0000
USD 1.9330 1.9370
RUB 3.2500 3.2550
подробнее

Конвертация в банках
на 28.06.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1310 1.1380
EUR/RUB 67.2000 67.9000
USD/RUB 59.4000 59.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте