ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 29 ИЮНЯ 2017 ГОДА

14:45 28.06.2017 Национальный банк Республики Беларусь установил с 29 июня 2017 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 1,9343 белорусского рубля, 1 евро – 2,1987 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,2485 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 7,4168 белорусского рубля.