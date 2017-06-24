ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 27 ИЮНЯ 2017 ГОДА

15:29 26.06.2017 Национальный банк Республики Беларусь установил с 27 июня 2017 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 1,9221 белорусского рубля, 1 евро – 2,1515 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,2564 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 7,3757 белорусского рубля.