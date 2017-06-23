ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 24 ИЮНЯ 2017 ГОДА

14:51 23.06.2017 Национальный банк Республики Беларусь установил с 24 июня 2017 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 1,9284 белорусского рубля, 1 евро – 2,1544 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,2309 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 7,4078 белорусского рубля.