ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 22 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА

14:54 21.04.2017 Национальный банк Республики Беларусь установил с 22 апреля 2017 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 1,8763 белорусского рубля, 1 евро – 2,0122 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,3354 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 6,9518 белорусского рубля.