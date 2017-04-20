Финансовые рынки РБ

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МИНФИН ВЫПЛАТИЛ 4 МЛН ДОЛЛАРОВ ПРОЦЕНТНОГО ДОХОДА ПО 4 ВЫПУСКАМ ВАЛЮТНЫХ ГОСОБЛИГАЦИЙ

15:45 20.04.2017 19 апреля в соответствии с условиями 204-го, 205-го, 210-го выпусков государственных валютных облигаций владельцам указанных ценных бумаг произведена выплата процентного дохода за пятый процентный период в общей сумме 3,1 млн долларов США. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве финансов, в соответствии с условиями 215-го выпуска за четвертый процентный период произведена выплата процентного дохода в размере 0,9 млн долларов США.