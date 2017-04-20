ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 21 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА

14:57 20.04.2017 Национальный банк Республики Беларусь установил с 21 апреля 2017 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 1,8826 белорусского рубля, 1 евро – 2,0208 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,3332 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 7,0364 белорусского рубля.