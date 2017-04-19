ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 20 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА

14:31 19.04.2017 Национальный банк Республики Беларусь установил с 20 апреля 2017 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 1,8799 белорусского рубля, 1 евро – 2,0162 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,3482 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 7,0178 белорусского рубля.