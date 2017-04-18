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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
МИНФИН ПОЛНОСТЬЮ РАЗМЕСТИЛ ИНВАЛЮТНЫЕ ГОСОБЛИГАЦИИ 240-ГО ВЫПУСКА
10:38 19.04.2017
Министерство финансов полностью разместило государственные облигации 240 выпуска, номинированные в иностранной валюте.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, по итогам состоявшихся в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» 17 апреля торгов для приобретения юридическим и физическим лицам доступны номинированные в иностранной валюте гособлигации 235-го и 239-го выпусков на сумму 24,4 млн евро и 39,8 млн долларов США.
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