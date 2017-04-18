ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

МИНФИН ПОЛНОСТЬЮ РАЗМЕСТИЛ ИНВАЛЮТНЫЕ ГОСОБЛИГАЦИИ 240-ГО ВЫПУСКА

10:38 19.04.2017 Министерство финансов полностью разместило государственные облигации 240 выпуска, номинированные в иностранной валюте. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, по итогам состоявшихся в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» 17 апреля торгов для приобретения юридическим и физическим лицам доступны номинированные в иностранной валюте гособлигации 235-го и 239-го выпусков на сумму 24,4 млн евро и 39,8 млн долларов США.