ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 15 АПРЕЛЯ

14:55 14.04.2017 Национальный банк Республики Беларусь установил с 15 апреля 2017 года следующие официальные курсы валют: доллар США – 1,8817 белорусского рубля, евро – 1,9977 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,3445 белорусского рубля и 100 гривен – 7,0141 белорусского рубля.