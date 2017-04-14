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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 15 АПРЕЛЯ
14:55 14.04.2017
Национальный банк Республики Беларусь установил с 15 апреля 2017 года следующие официальные курсы валют: доллар США – 1,8817 белорусского рубля, евро – 1,9977 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,3445 белорусского рубля и 100 гривен – 7,0141 белорусского рубля.
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