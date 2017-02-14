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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 15 ФЕВРАЛЯ
15:26 14.02.2017
Национальный банк Республики Беларусь установил с 15 февраля 2017 года следующие официальные курсы валют: доллар США – 1,8804 белорусского рубля, евро – 1,9956 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,2583 белорусского рубля и 100 гривен – 6,9158 белорусского рубля.
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