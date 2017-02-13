Финансовые рынки РБ

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МИНФИН ВЫПЛАТИЛ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ПО ВАЛЮТНЫМ ГОСОБЛИГАЦИЯМ 209-ГО ВЫПУСКА
15:50 13.02.2017
Министерство финансов выплатило процентный доход по валютным государственным облигациям 209-го выпуска.
«10 февраля 2017 г. в соответствии с условиями 209-го выпуска государственных валютных облигаций владельцам указанных ценных бумаг произведена выплата процентного дохода за четвертый процентный период в общей сумме 780 тыс. долларов США», - говорится в сообщении Минфина.
С учетом торгов, состоявшихся 10 февраля, в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» доступны государственные валютные облигации 233-го и 235-го выпусков на сумму 33,95 млн. долларов США и 41,88 млн. евро.
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