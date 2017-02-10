ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 11 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА

14:35 10.02.2017 Национальный банк Республики Беларусь установил с 11 февраля 2017 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 1,9028 белорусского рубля, 1 евро – 2,0260 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,2336 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 6,9866 белорусского рубля.