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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 10 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА
14:14 09.02.2017

Национальный банк Республики Беларусь установил с 10 февраля 2017 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 1,9126 белорусского рубля, 1 евро – 2,0437 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,2403 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 7,0772 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 10.02.2017
валюта курс
EUR 2.0437
USD 1.9126
RUB 3.2403
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.02.2017
валюта курс +/-
EUR 2.0437 -0.0053
USD 1.9126 -0.0099
RUB 3.2403 +0.0099
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.02.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.0400 2.0460
USD 1.9120 1.9160
RUB 3.2320 3.2440
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Конвертация в банках
на 09.02.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0650 1.0700
EUR/RUB 63.0000 63.3000
USD/RUB 59.0000 59.3000
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