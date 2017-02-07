ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 8 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА

14:13 07.02.2017 Национальный банк Республики Беларусь установил с 8 февраля 2017 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 1,9178 белорусского рубля, 1 евро – 2,0481 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,2409 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 7,0938 белорусского рубля.