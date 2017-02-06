ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 7 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА

14:11 06.02.2017 Национальный банк Республики Беларусь установил с 7 февраля 2017 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 1,9121 белорусского рубля, 1 евро – 2,0557 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,2563 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 7,0117 белорусского рубля.