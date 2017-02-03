ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 4 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА

14:37 03.02.2017 Национальный банк Республики Беларусь установил с 4 февраля 2017 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 1,9267 белорусского рубля, 1 евро – 2,0724 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,2492 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 7,1267 белорусского рубля.