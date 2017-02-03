Финансовые рынки РБ

Министерство финансов с 1 по 31 января 2017 г. реализовало государственных долгосрочных облигаций Беларуси, номинированных в иностранной валюте, на сумму 70 млн долларов США в эквиваленте, в том числе в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» на сумму 67,1 млн долларов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, с учетом торгов, состоявшихся 1 февраля в торговой системе БВФБ, для приобретения юридическим и физическим лицам доступны гособлигации, номинированные в иностранной валюте, 233-го и 235-го выпусков на сумму 38,6 млн долларов США и 44,1 млн евро. При этом 234-й выпуск размещен в полном объеме.