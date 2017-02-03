|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.02.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
ЗА ЯНВАРЬ 2017 ГОДА МИНФИН РЕАЛИЗОВАЛ ВАЛЮТНЫХ ГОСОБЛИГАЦИЙ НА 70 МЛН ДОЛЛАРОВ
12:58 03.02.2017
Министерство финансов с 1 по 31 января 2017 г. реализовало государственных долгосрочных облигаций Беларуси, номинированных в иностранной валюте, на сумму 70 млн долларов США в эквиваленте, в том числе в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» на сумму 67,1 млн долларов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, с учетом торгов, состоявшихся 1 февраля в торговой системе БВФБ, для приобретения юридическим и физическим лицам доступны гособлигации, номинированные в иностранной валюте, 233-го и 235-го выпусков на сумму 38,6 млн долларов США и 44,1 млн евро. При этом 234-й выпуск размещен в полном объеме.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.02.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 03.02.2017
Курсы в банках
на 03.02.2017
Конвертация в банках
на 03.02.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте