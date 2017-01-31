ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 1 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА

14:18 31.01.2017 Национальный банк Республики Беларусь установил с 1 февраля 2017 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 1,9356 белорусского рубля, 1 евро – 2,0703 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,2224 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 7,1438 белорусского рубля.