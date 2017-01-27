Финансовые рынки РБ

Многопрофильная медицинская компания «ЛОДЭ», дебютный выпуск облигаций которой был недавно анонсирован, смогла разместить весь объем ценных бумаг уже в самом начале торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ООО «ВестБизнесГруп», уже в течение первого торгового периода было заключено 22 сделки по приобретению облигаций по номинальной стоимости 100 долларов США за одну облигацию. Всего продано 5000 именных ценных бумаг на общую сумму 500000 долларов США.

Погашение облигаций ООО «ЛОДЭ» произойдет спустя год, в январе 2018 года.

Кроме этого, ООО «Фабрика Ромакс», использовавшая принадлежащий ему бренд сети дискаунтеров «Остров чистоты» неделей ранее предложившее широкому кругу физических лиц собственные документарные облигации второго выпуска, номинированные в белорусских рублях с доходностью 25% годовых, также разместила весь объем за считанные дни. ООО «ВестБизнесГруп», выступивший организатором эмиссии и далее действовавший в рамках договора поручения при размещении облигаций, отметило, что пять инвесторов полностью выкупили упомянутый выпуск документарных облигаций.