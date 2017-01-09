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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 10 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА
14:02 09.01.2017

Национальный банк Республики Беларусь установил с 10 января 2017 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 1,9597 белорусского рубля, 1 евро – 2,0650 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,2723 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 7,2649 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 10.01.2017
валюта курс
EUR 2.0650
USD 1.9597
RUB 3.2723
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.01.2017
валюта курс +/-
EUR 2.0650 -0.0026
USD 1.9597 +0.0059
RUB 3.2723 -0.0046
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.01.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.0570 2.0650
USD 1.9560 1.9620
RUB 3.2550 3.2700
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Конвертация в банках
на 09.01.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0500 1.0560
EUR/RUB 62.8200 63.4000
USD/RUB 59.8000 60.3000
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