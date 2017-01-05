ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
05.01.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 6 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА
14:10 05.01.2017

Национальный банк Республики Беларусь установил с 6 января 2017 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 1,9653 белорусского рубля, 1 евро – 2,0716 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,2633 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 7,4797 белорусского рубля.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.01.2017
валюта курс
EUR 2.0716
USD 1.9653
RUB 3.2633
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.01.2017
валюта курс +/-
EUR 2.0716 +0.0182
USD 1.9653 -0.0054
RUB 3.2633 +0.0336
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.01.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.0650 2.0650
USD 1.9620 1.9670
RUB 3.2250 3.2300
подробнее

Конвертация в банках
на 05.01.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0500 1.0550
EUR/RUB 63.5000 64.1600
USD/RUB 60.4000 61.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте