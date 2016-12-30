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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
МИНФИН ЗА 2016 ГОД РЕАЛИЗОВАЛ ИНВАЛЮТНЫХ ГОСОБЛИГАЦИЙ ПОЧТИ НА 1,4 МЛРД ДОЛЛАРОВ
13:36 03.01.2017
С 15 января по 30 декабря 2016 г. реализовано государственных долгосрочных облигаций Беларуси, номинированных в иностранной валюте, на сумму 1392,4 млн долларов США в эквиваленте, в том числе в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» на сумму 300 млн долларов США.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве финансов, за этот же период реализовано облигаций, номинированных в белорусских рублях, на сумму 160 млн рублей, в том числе в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» на сумму 100 млн рублей.
По итогам 2016 г. физическими лицами в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» приобретено гособлигаций, номинированных в иностранной валюте, на сумму 70,4 млн долларов США и гособлигаций, номинированных в белорусских рублях, на сумму 110 тыс. рублей. По объемам продаж указанных ценных бумаг сложился рейтинг организаций: УП «АСБ Брокер», ОАО «БПС-Сбербанк», ОАО «Белинвестбанк», ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Банк БелВЭБ», ОАО «Белгазпромбанк», ОАО «Белагропромбанк», ОАО «Банк Москва-Минск», ОАО «Приорбанк», ОАО «Технобанк», ОАО «Франсабанк».
Учитывая задачи по развитию рынка ценных бумаг и привлечению средств для рефинансирования госдолга, Министерство финансов в 2017 г. предложит к продаже новые выпуски гособлигаций для юридических и физических лиц.
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