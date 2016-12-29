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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 30 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
14:36 29.12.2016
Национальный банк Республики Беларусь установил с 30 декабря 2016 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 1,9585 белорусского рубля, 1 евро – 2,0450 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,2440 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 7,2004 белорусского рубля.
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