ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 30 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

14:36 29.12.2016 Национальный банк Республики Беларусь установил с 30 декабря 2016 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 1,9585 белорусского рубля, 1 евро – 2,0450 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,2440 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 7,2004 белорусского рубля.