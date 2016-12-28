ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 29 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

15:01 28.12.2016 Национальный банк Республики Беларусь установил с 29 декабря 2016 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 1,9519 белорусского рубля, 1 евро – 2,0430 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,2182 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 7,2561 белорусского рубля.