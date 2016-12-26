ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

ТОРГИ ИНВАЛЮТОЙ 30 ДЕКАБРЯ НА БВФБ ПРОВОДИТЬСЯ НЕ БУДУТ

18:30 26.12.2016 Департамент операций на финансовых рынках ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» информирует, что торги иностранными валютами 30 декабря 2016 г. проводиться не будут. Как сообщили ЭКОПРЕСС в БВФБ, это сделано соответствии с частью 2 пункта 6 Операционного регламента торгового дня по следкам покупки, продажи, конверсии иностранной валюты в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» от 22.05.2015 №50.