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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
ТОРГИ ИНВАЛЮТОЙ 30 ДЕКАБРЯ НА БВФБ ПРОВОДИТЬСЯ НЕ БУДУТ
18:30 26.12.2016
Департамент операций на финансовых рынках ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» информирует, что торги иностранными валютами 30 декабря 2016 г. проводиться не будут.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в БВФБ, это сделано соответствии с частью 2 пункта 6 Операционного регламента торгового дня по следкам покупки, продажи, конверсии иностранной валюты в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» от 22.05.2015 №50.
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