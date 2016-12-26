ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 27 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

14:33 26.12.2016 Национальный банк Республики Беларусь установил с 27 декабря 2016 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 1,9434 белорусского рубля, 1 евро – 2,0378 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,1948 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 7,3614 белорусского рубля.