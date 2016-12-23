ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 24 ДЕКАБРЯ

14:13 23.12.2016 Национальный банк Республики Беларусь установил с 24 декабря 2016 года следующие официальные курсы валют: доллар США – 1,9480 белорусского рубля, евро – 2,0338 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,2008 белорусского рубля и 100 гривен – 7,4224 белорусского рубля.