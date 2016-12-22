ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 23 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

14:08 22.12.2016 Национальный банк Республики Беларусь установил с 23 декабря 2016 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 1,9496 белорусского рубля, 1 евро – 2,0356 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,2015 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 7,4274 белорусского рубля.