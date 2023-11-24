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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНКОВСКИЙ ПРОЦЕССИНГОВЫЙ ЦЕНТР 25 НОЯБРЯ БУДЕТ ПРОВОДИТЬ ТЕХРАБОТЫ
13:12 24.11.2023
25 ноября 2023 года будут проводиться технологические работы на аппаратно-программном комплексе Банковского процессингового центра (БПЦ).
«С 02:00 до 03:00 возможны перерывы в работе SMS-оповещений и рассылок специальных сообщений (CVV, PIN, кодов для дополнительной аутентификации и активации платежных приложений, и пр.). В течение этого часа могут возникнуть сложности с добавление карты в приложение Белкарт Pay», - говорится в сообщении БПЦ.
Кроме того, в период с 03:20 до 04:00 возможны краткосрочные перерывы в обслуживании держателей карт банков, пользующихся услугами БПЦ, а также в сети организаций торговли, пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания и банкоматов, подключенным к аппаратно-программному комплексу центра.
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