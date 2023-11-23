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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛГАЗПРОМБАНК ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ЗА ОПЕРАЦИИ ФИЗЛИЦ
12:08 24.11.2023
ОАО «Белгазпромбанк» вносит изменения в перечень вознаграждений за операции физлиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 26 декабря 2023 года вносятся изменения в перечень вознаграждений за операции в части осуществления переводов денежных средств со счета физического лица, а также переводов без открытия счета по поручению физического лица (Пункты 2.1.2 Раздела II, 1.3 в главе 8.2 Раздела IX Перечня вознаграждений изложены в новой редакции).
С обновленной редакцией перечня вознаграждений для физических лиц можно ознакомиться по ссылке.
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