ОАО «Белгазпромбанк» вносит изменения в перечень вознаграждений за операции физлиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 26 декабря 2023 года вносятся изменения в перечень вознаграждений за операции в части осуществления переводов денежных средств со счета физического лица, а также переводов без открытия счета по поручению физического лица (Пункты 2.1.2 Раздела II, 1.3 в главе 8.2 Раздела IX Перечня вознаграждений изложены в новой редакции).

С обновленной редакцией перечня вознаграждений для физических лиц можно ознакомиться по ссылке.