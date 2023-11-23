ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
24.11.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ПОВЫСИЛАСЬ СТАВКА ПО АЛЬФА ВКЛАДУ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ


09:58 24.11.2023

ЗАО «Альфа-Банк» повысил ставку по безотзывному вкладу в белорусских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 23 ноября ставка по Альфа Вкладу на 7 месяцев повышена до 11,5%.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.11.2023
валюта курс
EUR 3.3645
USD 3.0805
RUB 3.4971
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.11.2023
валюта курс +/-
EUR 3.3574 +0.0019
USD 3.0805 +0.002
RUB 3.4971 +0.0046
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.11.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3700 3.3800
USD 3.0950 3.1050
RUB 3.4740 3.4860
подробнее

Конвертация в банках
на 24.11.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0880 1.0910
EUR/RUB 96.7000 97.4000
USD/RUB 88.8000 89.6057
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте