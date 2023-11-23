БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ПОВЫСИЛАСЬ СТАВКА ПО АЛЬФА ВКЛАДУ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ

09:58 24.11.2023 ЗАО «Альфа-Банк» повысил ставку по безотзывному вкладу в белорусских рублях. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 23 ноября ставка по Альфа Вкладу на 7 месяцев повышена до 11,5%.