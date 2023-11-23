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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПОВЫСИЛАСЬ СТАВКА ПО АЛЬФА ВКЛАДУ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ
09:58 24.11.2023
ЗАО «Альфа-Банк» повысил ставку по безотзывному вкладу в белорусских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 23 ноября ставка по Альфа Вкладу на 7 месяцев повышена до 11,5%.
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