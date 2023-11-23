Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг ОАО «АСБ Беларусбанк» по обязательствам в иностранной валюте с «CC» до «ССС».

Как сообщает Telegram-канал финучреждения, агентство также подтвердило краткосрочный рейтинг банка по обязательствам в иностранной валюте на уровне «C» и долгосрочный и краткосрочные кредитные рейтинги по обязательствам в национальной валюте на уровне «ССС/С».

Прогноз по рейтингам пересмотрен с «негативного» на «стабильный».