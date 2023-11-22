ВТБ (Беларусь) запускает онлайн-кредитование по программе с ежегодно снижаемой ставкой.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, оформить заявку и получить кредит можно в интернет-банке или мобильном приложении VTB mBank.

Кредит «Дальше – меньше» доступен на сумму до 30 тысяч белорусских рублей сроком до 5 лет с фиксированным снижением процентной ставки. Для его оформления необходимо войти в личный кабинет или зарегистрироваться в онлайн-сервисах банка. Далее в разделе «Кредиты» выбрать опцию «Оформить кредит» и заполнить заявку на нужный продукт. Для этого потребуется только паспорт.

«Кредит со снижаемой ставкой является одним из наиболее востребованных в линейке кредитных продуктов банка. Его условия предусматривают возможность с каждым годом гарантированно снижать сумму платежей вне зависимости от рыночной ситуации. Только за октябрь в наших офисах этот продукт предпочли более 45% кредитополучателей. При этом 85% заемщиков оформили его на максимальный срок. Благодаря расширению условий оформления кредит станет доступен в тех населенных пунктах, где нет банковского отделения», – прокомментировала начальник управления развития розничного бизнеса ВТБ (Беларусь) Лилия Петкевич.

Сегодня почти вся линейка потребительских кредитов ВТБ (Беларусь) доступна для оформления онлайн. Подать дистанционную заявку можно по продуктам «Дальше – меньше», «Легко платить», «Все только начинается» и «Проще в онлайн». Также кредитные продукты можно оформить за один визит в любой из 24 офисов и 50 кредитных центров. Ежемесячные платежи можно вносить в офисах и дистанционных сервисах любого банка страны, а также почтовых отделениях.