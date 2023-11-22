|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.11.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК ДАБРАБЫТ ВВОДИТ ПРЕФЕРЕНЦИИ К ПАКЕТУ УСЛУГ «БИЗНЕС: ОТКРЫТИЕ»
12:11 23.11.2023
С 23 ноября 2023 года для новых клиентов ОАО «Банк Дабрабыт» доступно подключение к пакету услуг «Бизнес: ОТКРЫТИЕ».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, для малого и среднего бизнеса, выбравших пакету услуг «Бизнес: ОТКРЫТИЕ», на 6 месяцев обнулена абонентская плата и тариф за переводы в белорусских рублях.
Кроме того, снижена комиссия за международные переводы в российских рублях до $5.
Более подробно с информацией об услугах и сервисах, включенных в пакет, можно ознакомиться здесь.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 23.11.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 22.11.2023
Курсы в банках
на 23.11.2023
Конвертация в банках
на 23.11.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте