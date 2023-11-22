С 23 ноября 2023 года для новых клиентов ОАО «Банк Дабрабыт» доступно подключение к пакету услуг «Бизнес: ОТКРЫТИЕ».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, для малого и среднего бизнеса, выбравших пакету услуг «Бизнес: ОТКРЫТИЕ», на 6 месяцев обнулена абонентская плата и тариф за переводы в белорусских рублях.

Кроме того, снижена комиссия за международные переводы в российских рублях до $5.

Более подробно с информацией об услугах и сервисах, включенных в пакет, можно ознакомиться здесь.