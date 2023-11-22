ЗАО «Альфа-Банк» с 28 ноября 2023 года будет брать комиссию за зачисления евро и долларов из других банков на валютные счета.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, она составит 3% от суммы. За внесение наличных долларов и евро на текущий счет в кассах банка теперь также будут снимать комиссию — 3% от суммы.

С 1 декабря для абонентов, у которых карта привязана к иностранному оператору связи, вводится дополнительная ежемесячная плата за СМС-информирование о расходных операциях — 19,99 BYN.