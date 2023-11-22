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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК БУДЕТ БРАТЬ КОМИССИЮ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЯ ЕВРО И ДОЛЛАРОВ ИЗ ДРУГИХ БАНКОВ НА ВАЛЮТНЫЕ СЧЕТА
09:49 23.11.2023
ЗАО «Альфа-Банк» с 28 ноября 2023 года будет брать комиссию за зачисления евро и долларов из других банков на валютные счета.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, она составит 3% от суммы. За внесение наличных долларов и евро на текущий счет в кассах банка теперь также будут снимать комиссию — 3% от суммы.
С 1 декабря для абонентов, у которых карта привязана к иностранному оператору связи, вводится дополнительная ежемесячная плата за СМС-информирование о расходных операциях — 19,99 BYN.
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